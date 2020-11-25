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Прогноз  погоды по территории Казахстана на 25 ноября 

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман.

Фото : zakon.kz.25 ноября 2020, 06:07

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 ноября, сообщает zakon.kz.

Под влиянием ложбины циклона на западе РК пройдут осадки, местами сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На остальной территории республики ожидается погода преимущественно без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидается гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем -4°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -12°, ясно.

Прогноз погоды на 25 ноября.


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