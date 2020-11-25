КСК против ОСИ. Что делать, если "передачу власти" затянет КСК

Собственникам квартир необходимо обратиться в Жилищную инспекцию с указанием конкретных фактов нарушений. Споры разрешаются судом.

В редакцию zakon.kz обратились жители некоторых жилых комплексов Алматы, которые рассказали о трудностях в переоформлении домуправления с КСК на ОСИ.

Так, жители ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" столкнулись с препонами, которые, по их словам, им выставляет руководство КСК - не передан акт приема-передачи, руководство КСК не признает легитимность созданного жителями ОСИ.

Владельцы квартир ЖК Abay 130 столкнулись с той же проблемой. По их словам, домом управляет компания в форме ТОО. Просьбы предоставить отчетность по затратам на содержание дома ТОО игнорирует. Жильцы собрали необходимые подписи и документы, зарегистрировали ОСИ в департаменте юстиции, однако, как и в ситуации с ЖК "Бухар Жырау", управляющая ТОО всячески препятствует началу работы - не передает необходимые документы.

Кроме этого, жители ЖК заявили, что управляющая компания включает в квитанции ненужные тарифы и подозревают руководство в обогащении за их счет.

Корреспондент обратился за пояснениями в Управление жилищной политики города Алматы. Там сообщили, что передача всей имеющейся документации путем подписания акта приема-передачи, предусмотрена нормами Закона РК от 26.12.2019 года "О внесении изменении и дополнении в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЖКХ".

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При этом, в настоящее время действительно имеются факты отказов председателей органов управления в передаче всей имеющейся документации по акту приему-передачи. Как гласит ст. 8 Закона РК "О жилищных отношениях", споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом. Значит пока единственным решением при отказе органа управления в добровольной передаче документации, вновь избранному необходимо обратиться в суд, - объяснил замруководителя управления Мейржан Отыншиев.

К слову в суд также стоит обратиться, если подавляющее большинство собственников квартир и нежилых помещений не согласны с утвержденными тарифами КСК. В свою очередь, размеры расходов устанавливаются соразмерно доле собственника квартиры, нежилого помещения в общем имуществе. Сам размер расходов утверждается на собрании при наличии более двух третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

В случае нарушений со стороны КСК (необоснованные тарифы, отказы от предоставления отчетов) жильцам также рекомендуется обратиться в Жилищную инспекцию. Жилищная инспекция проверяет органы управления по листу, который охватывает вопросы наличия договора с субъектом сервисной деятельности, регистрации объекта кондоминиума, сметы расходов на содержание жилья, сберегательных и текущих счетов, ежемесячного и годового отчетов и других.

В этой связи, для принятия мер и проведения проверки в отношении органа управления, а также при наличии нарушений по вышеперечисленным пунктам проверочного листа, жителям необходимо обратиться в Управление жилищной политики города Алматы с указанием конкретных фактов и доводов с приложением всех подтверждающих материалов, - пояснил Отыншиев.

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Учитывая имеющиеся сложности по передаче дома из одного органа управления в другой, центральным органом был разработан проект Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума, который направлен на антикоррупционную экспертизу.

В настоящее время, в адрес Управления жилищной политики поступило письмо первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития касательно исключения дополнительных документов при заключении договоров с руководителями новых форм управления многоквартирных жилых домов, которое доведено до сведения расчетно-вычислительных организаций и коммунальных служб, - рассказал он.

Замруководителя управления напомнил, что в Алматы расположено 8,6 тысяч многоквартирных жилых домов, зарегистрировано 109 ОСИ и выбраны порядка 174 ПТ как форма управления.

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