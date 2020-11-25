Установлен основной фигурант по делу вырубки деревьев в Алматы

Известно, что это женщина, руководитель ИП, заключившая договор на благоустройство местности и нанявшая разнорабочих.

По делу о спиленных деревьях в Алматы установлен основной фигурант, передает zakon.kz.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Известно, что это женщина, руководитель ИП, заключившая договор на благоустройство местности и нанявшая разнорабочих. Анкетные данные, представитель ДП Алматы назвать пока отказался, сославшись на интересы следствия. Варварским путем уничтожили 13 деревьев, среди которых девять - краснокнижные. Назначены по делу ряд экспертных исследований. Следователем во все уполномоченные органы направлены соответствующие запросы.

Изначально уголовное дело было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 340 УК - "Незаконная порубка или уничтожение деревьев и кустарников". Однако позже дело переквалифицировали на часть вторую статьи 339 УК "Незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений группой лиц", - добавил Рустам Абдрахманов.

Уголовное дело на стадии расследования.

22 ноября по улице Толе би, 187 на пересечении с улицей Ауэзова были срублены 13 деревьев: девять дубов и два вяза, две акации.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вырубку здоровых деревьев в Алматы и дал поручение провести акиму города служебное расследование по этому поводу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!