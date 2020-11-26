Около 20% детей в Казахстане страдают избыточным весом

Депутаты считают, что большое влияние на предпочтения детей при выборе еды и напитков оказывают рекламные ролики продуктов с высоким содержанием калорий, транслируемые на отечественных каналах.

Депутаты Сената обеспокоены ростом числа детей, страдающих избыточным весом или ожирением, передает корреспондент zakon.kz.

Свои предложения по решению этой проблемы они изложили в депутатском запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Растущая распространенность ожирения среди детей является серьезной проблемой во всем мире. Такая же тенденция наблюдается и в Казахстане, около 20% детей страдают избыточным весом или ожирением. Основной причиной является энергетический дисбаланс, связанный с потреблением продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, соли и сахара, - отметила сенатор Акмарал Альназарова.

По ее словам, одним из основных факторов, влияющих на выбор и формирование нездоровых пищевых привычек, считается агрессивный маркетинг. В связи с чем исследователи Казахстанского национального центра общественного здравоохранения при поддержке ВОЗ провели мониторинг и оценили масштабы и характер рекламы продуктов питания на государственном телевидении страны.

Так, на шести национальных телеканалах, включая детский канал, было просмотрено более 10 тыс. рекламных роликов, что составило порядка 370 часов эфирного времени. В среднем, 25,7% детей в возрасте 8-10 лет проводят два часа за просмотром телевизора и смотрят около 13 рекламных роликов продуктов питания в день, или около 4 700 рекламных объявлений в год. От всей рекламной продукции на телевидении, реклама продуктов питания составила - 32,8%. Наиболее часто рекламируемой категорией стали сахаросодержащие напитки, на которые приходилось 22%, шоколад и энергетические батончики - 17%, - рассказала депутат.

Стоит отметить, что исследование не включало кабельное и спутниковое телевидение, иностранные теле- и радиоканалы, а также социальные сети, компьютерные игры, что не в полной мере позволило отразить настоящую картину.

В Казахстане вопросы защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, регламентируются законами "О телерадиовещании", "О рекламе" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". По словам сенатора, вышеназванные законы не содержат в себе в достаточной мере нормы, ограничивающие распространение информации о вредных продуктах и напитках.

В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан, дающих в полном объеме права детям на получение информации о правильном питании, ограничивающих и регулирующих маркетинг вышеперечисленных пищевых продуктов, во всех средствах массовой информации, включая Интернет, - заключила Акмарал Альназарова.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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