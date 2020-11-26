Яркие моменты жизни и карьеры Диего Марадоны

Значение фигуры Марадоны для аргентинского футбола невозможно уложить ни в какие рамки.

Скончался один из величайших футболистов в истории — Диего Марадона. Чуть меньше месяца назад он отпраздновал 60-летие, сообщает zakon.kz.

По предварительной информации, у спортсмена остановилось сердце. На перечисление всех личных и командных титулов Золотого мальчика уйдет не одна страница текста, но главное признание его таланта — всенародная любовь болельщиков со всего мира. В Аргентине в связи со смертью игрока объявлен трехдневный траур, а соцсети переполнены фотографиями и видео в память о Марадоне.

Имя аргентинца и во время, и после окончания карьеры постоянно сопровождали скандалы, однако они не смогли затмить впечатления от его великолепной игры. Бутсы на гвоздь Марадона повесил еще в 1997 году, однако в мире вряд ли есть хоть один человек, даже далекий от футбола, кто не знает этого игрока. В Аргентине давно стало традицией называть талантливых футболистов наследниками Марадоны, в родной стране он гораздо больше чем известный человек, это настоящий идол.

Казалось, что Диего будет с нами всегда, но 25 ноября сердце легенды остановилось. Яркие моменты жизни и карьеры, пожалуй, самого известного аргентинца на планете — в галерее "Ленты.ру".

Сейчас поклонники мирового футбола с пеной у рта спорят, кто же круче: Лионель Месси или Криштиану Роналду? Задолго до этого болельщики задавались аналогичным вопросом в отношении Марадоны и бразильца Пеле. Последний уже прокомментировал смерть выдающегося игрока. "Грустно терять друзей таким образом. Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой", — заявил 80-летний бразилец.

Значение фигуры Марадоны для аргентинского футбола невозможно уложить ни в какие рамки. В составе национальной команды форвард провел 91 матч, в котором забил 34 гола, но главное — нападающий стал с Аргентиной победителем чемпионата мира 1986 года, а также привел сборную к серебряным медалям мундиаля-1990.

У многих болельщиков Марадона ассоциируется с фразой "Рука бога". Это часть цитаты, принадлежащей самому Диего, забившему мяч рукой в ворота сборной Англии в полуфинале чемпионата мира 1986 года. Судьи не заметили нарушения правил и засчитали гол, а на послематчевой конференции аргентинец заявил, что мяч был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой бога".

Семью Марадоны никак нельзя назвать зажиточной: отец был потомственным рабочим и трудился на мельнице, мать же занималась домашним хозяйством. Диего был пятым ребенком в семье, причем до него у супругов рождались лишь девочки. Мать будущей звезды футбола — Дальма Сальвадора — вспоминала, что роды сына прошли у нее очень легко.

Личная жизнь Марадоны была ничуть не менее яркой, чем его футбольная карьера, однако официально в браке он состоял лишь однажды. Супругой футболиста с 1984 по 2003 год была театральный продюсер Клаудия Вильяфанья, которая 19 лет мужественно терпела многочисленные загулы и измены Марадоны. В браке у них появилось две дочери, однако Марадона признал существование еще шести внебрачных детей от разных женщин.

Количество скандалов, связанных с именем Марадоны, можно сравнить с числом завоеванных им на футбольном поле титулов. Красной нитью сквозь жизнь и карьеру форварда прошли наркотики. К запрещенным веществам игрок пристрастился еще во времена выступления за "Барселону", и до последних дней аргентинца последствия их употребления давали о себе знать. С большой долей уверенности можно утверждать, что Марадона без наркотиков прожил бы гораздо дольше.

Марадона оставил яркий след в истории "Барселоны". За каталонский клуб он выступал всего лишь два сезона, однако успел выиграть с командой Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Лиги. Впечатляет и статистика форварда в составе сине-гранатовых: 38 мячей в 58 матчах. Болельщики Барселоны успели влюбиться в Диего, однако позже он признавал, что переход в команду был ошибкой.

Марадона никогда не оставался в стороне от политики, причем это касалось не только его родной страны. В 2007 году он поддержал одиозного президента Венесуэлы Уго Чавеса и даже назвал себя "Чавистом". Тогда же футболист признался, что ненавидит США и все, что с ними связано. Среди последних признаний Диего было высказывание о Владимире Путине. Марадона заявил, что надеется на президента России в вопросе создания вакцины против коронавируса.

Помимо сборной Аргентины в качестве тренера Марадона работал с несколькими командами на родине, мексиканским клубом и двумя командами из ОАЭ. Великим наставником он так и не стал, зато скучно точно никому не было. Провокационные интервью, открытая конфронтация с футболистами и прочие скандалы были неизменными спутниками Диего практически на каждом месте работы.

В 2008 году случилось то, о чем Марадона не только мечтал, но и не раз просил руководителей Ассоциации футбола Аргентины — ему доверили пост главного тренера сборной страны. Увенчал карьеру Диего в национальной команде чемпионат мира-2010, где бело-голубые в 1/4 финала потерпели оглушительное поражение от Германии со счетом 0:4.

Аргентинец и после окончания карьеры оставался мастером эпатажных поступков, чего стоит его приход в "Динамо" из Бреста в качестве председателя правления клуба в 2018 году. С командой Марадона подписал трехлетний контракт, но Белоруссию он посетил лишь однажды. Позже в "Динамо" рассказали, что Диего очень хотел стать главным тренером команды, но руководство на такой шаг не решилось.

Народную любовь к Марадоне измерить невозможно, посчитать же его личные и командные титулы тоже достаточно трудно, но реально. Среди главных трофеев Диего победа и серебряные медали на чемпионате мира, два золота итальянского первенства, а также победа в Кубке УЕФА. В 2000 году на официальном сайте ФИФА Марадона, набрав 53,6 процента голосов, был признан величайшим футболистом XX века.

Марадона войдет в историю не только как один из величайших футболистов, но и как ярчайший спикер. Футболист не стеснялся в высказываниях в отношении кого бы то ни было. "Я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что церковь беспокоится о бедных детях. Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!" — заявил игрок после визита к Иоанну Павлу II в 1986 году.

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