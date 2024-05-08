"Золотой мяч" Марадоны выставили на аукцион

"Золотой мяч" аргентинской звезды футбола Диего Марадоны выставили на торги, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте аукционного дома Aguttes.

Диего Марадона – легендарный аргентинский футболист. Он выиграл чемпионат мира в 1986 году, став лидером сборной Аргентины. Марадона также выступал за "Наполи" и "Барселону". Футболист скончался осенью 2020 года в возрасте 60 лет.

В описании к лоту сказано, что "Золотой мяч" спортсмен получил в качестве лучшего игрока чемпионата мира 1986 года. Сообщается, что торги пройдут 6 июня 2024 года во Франции.

Фото: aguttes

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