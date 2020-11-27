Привезла из другого города, чтобы бросить - подробности о найденном на остановке малыше

В полиции рассказали, что мать в тот день приехала в Павлодар из Семея, а живет в Таразе.

Полиция Павлодарской области сообщила подробности о ситуации с брошенным на остановке малышом, передает zakon.kz.

Благодаря оперативным действиям участковых инспекторов полиции в Павлодаре задержана 33-летняя мать, оставившая малолетнего ребенка в опасности, на морозе. 26 ноября в 20.40 часов в полицию поступило сообщение о том, что на скамейке трамвайной остановки "Автовокзал" обнаружен мальчик азиатской внешности в возрасте 8-9 месяцев. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на ребенке обнаружено не было. Незамедлительно была составлена ориентировка, разослана во все территориальные и приграничные районы. Отрабатывались все близлежащие улицы, проводился опрос очевидцев и свидетелей. Оперативниками и участковыми инспекторами полиции была проделана большая работа в зимних условиях, - сообщили в полиции.

В результате участковые установили Toyota Camry. 32-летний водитель рассказал, что с помощью мобильного приложения InDriver он занимается перевозкой клиентов. В этот день из Семея (ВКО) в Павлодар он привез женщину с ребенком, оставил ее на автовокзале.

Потребовалось чуть более двух часов, и подозреваемая женщина была задержана. По факту оставления в опасности начато досудебное расследование по статье 119 части 1 УК РК, - рассказал на брифинге начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

В полиции пояснили, что женщина не замужем, имеет двоих сыновей (9 лет, 1,2 года). Старший сын живет с бабушкой в городе Экибастузе. Последние годы она жила в Таразе. Оставить сына планировала заранее.

После обнаружения малыша госпитализировали в больницу города Павлодара.

Вечером 26 ноября волонтеры сообщили о том, что на остановке в Павлодаре нашли мальчика. Позже вышли на связь с его бабушкой и установили мать.

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