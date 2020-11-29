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Во Франции всю ночь продолжались столкновения протестующих с полицией

Поводом для протестов стал закон "О глобальной безопасности". По нему французам могут запретить снимать на телефон или камеру лица полицейских. Если кадры утекут в сеть, автору грозит срок и штраф в 45 тысяч евро.

Фото : Twitter29 ноября 2020, 16:18

Не менее 37 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время акций протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" во Франции, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал глава МВД страны Жеральд Дарманен.

37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций. Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, – написал он в Twitter.

По данным министерства внутренних дел, как передает французская газета Le Parisien, всего по стране к протестам присоединились 133 тыс. человек, из них 46 тыс. вышли на улицы Парижа.

Всего в 70 французских городах, 37 полицейских и жандармов получили ранения.

Поводом для протестов стал скандальный закон "О глобальной безопасности". По нему французам могут запретить снимать на телефон или камеру лица полицейских. Если кадры – даже такие, как с этих протестов – утекут в сеть, автору грозит срок и штраф в 45 тысяч евро.

Тысячи протестующих скандируют "Либертэ". Протестующие уверены: законопроект в нынешним виде – грубое нарушение основ Франции.

Акции протеста обещают сделать бессрочными, пока закон не отменят. В окончательном чтении сенат Франции должен его рассмотреть в январе.


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