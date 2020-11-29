Во Франции всю ночь продолжались столкновения протестующих с полицией

Поводом для протестов стал закон "О глобальной безопасности". По нему французам могут запретить снимать на телефон или камеру лица полицейских. Если кадры утекут в сеть, автору грозит срок и штраф в 45 тысяч евро.

Не менее 37 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время акций протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" во Франции, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал глава МВД страны Жеральд Дарманен.

37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций. Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, – написал он в Twitter.

37 policiers et gendarmes blessés en bilan provisoire lors des manifestations. Je condamne, une nouvelle fois, les violences inacceptables contre les forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 28, 2020

По данным министерства внутренних дел, как передает французская газета Le Parisien, всего по стране к протестам присоединились 133 тыс. человек, из них 46 тыс. вышли на улицы Парижа.



Всего в 70 французских городах, 37 полицейских и жандармов получили ранения.

Поводом для протестов стал скандальный закон "О глобальной безопасности". По нему французам могут запретить снимать на телефон или камеру лица полицейских. Если кадры – даже такие, как с этих протестов – утекут в сеть, автору грозит срок и штраф в 45 тысяч евро.

Тысячи протестующих скандируют "Либертэ". Протестующие уверены: законопроект в нынешним виде – грубое нарушение основ Франции.

Акции протеста обещают сделать бессрочными, пока закон не отменят. В окончательном чтении сенат Франции должен его рассмотреть в январе.

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