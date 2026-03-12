Кастет и драка школьниц: полиция Жамбылской области раскрыла подробности

В соцсетях распространилась информация о том, что во время драки школьниц кто-то воспользовался кастетом. Пресс-служба ДП Жамбылской области отреагировала на слухи, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в настоящее время потерпевшая находится дома на амбулаторном лечении.

По данным полиции, информация о применении кастета не подтвердилась.

"Сотрудниками полиции по факту драки проводится досудебное расследование. Все ее участники установлены и доставлены в полицию. Родители школьниц привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Также действия подростков были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам которой их поставили на профилактический учет", – говорится в сообщении.

Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что семь школьниц жестоко избили девятиклассницу на улице в Таразе.