Происшествия

Трагедия в Атырау: солдат срочной службы погиб во время учений

Военнослужащий погиб на учениях, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 20:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
12 марта текущего года во время проведения плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы Атырауского гарнизона, происшествие могло произойти вследствие неосторожного обращения с оружием.


"Военнослужащий был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Командование Вооруженных сил Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении.

По данному факту Военно-следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

По поручению министра обороны на место происшествия направлена специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны для проведения всесторонней и объективной проверки. Ход расследования находится на контроле Главной военной прокуратуры РК.

Ранее сообщалось, что военнослужащий погиб в области Абай.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
