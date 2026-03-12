Трагедия в Атырау: солдат срочной службы погиб во время учений

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

12 марта текущего года во время проведения плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы Атырауского гарнизона, происшествие могло произойти вследствие неосторожного обращения с оружием.

"Военнослужащий был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Командование Вооруженных сил Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении. По данному факту Военно-следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование для установления всех причин и обстоятельств произошедшего. По поручению министра обороны на место происшествия направлена специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны для проведения всесторонней и объективной проверки. Ход расследования находится на контроле Главной военной прокуратуры РК. Ранее сообщалось, что военнослужащий погиб в области Абай.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: