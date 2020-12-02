Казанцев о заявлениях Альтаева: Это явный перебор

Такое бывает на стартах политической карьеры - депутат.

Депутат Мажилиса Павел Казанцев прокомментировал эпатажные заявления Нуржана Альтаева о создании новой партии, сообщает zakon.kz.

Казанцев отметил, что состоялось заседание Комитета партийного контроля партии Nur Otan.

На повестке один вопрос – о соблюдении Устава партии и Кодекса этики члена партии со стороны члена партии Н.Альтаева. По итогам заседания принято единогласное решение рекомендовать Бюро Политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султан исключить Н.Альтаева из рядов партии с формулировкой в соответствующем постановлении: за совершение действий, дискредитирующих партию Nur Otan и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию.Бюро Политсовета филиала партии столицы поддержало это рекомендацию, рассмотрело вопрос на соответствующем заседании и исключила Н.Альтаева из членов партии Nur Otan, - написал он на своей странице в Facebook.

Депутат считает, что эпатажные заявления еще как-то можно объяснить неопытностью политика, его желанием быть на виду, закрепиться любой ценой в медийном и общественно-политическом поле.

Такое бывает на стартах политической карьеры. Хотя каждая публичная персона должна четко понимать меру ответственности и последствия громких заявлений и действий, особенно затрагивающих внешнеполитическую деятельность государства. Тут последствия могут быть вплоть до критически непоправимых. Это же аксиома. А вот публичное выставление условий партии, в которой ты вырос как госслужащий, стал политиком, где ты давал обязательства следовать Уставу, а уж тем более, находясь в ее активном звене – депутатском корпусе, полагаю совсем не приемлемо. Есть предложения, мысли, да пусть даже требования – выноси их на диалоговые площадки партии, коих в достаточном количестве и которые дают возможность проявить свои амбиции, выразить мнение абсолютно всем. Абсолютно. Обрисуй свою позицию в официальных обращениях по партийной инстанции. Да еще много есть инструментов выражения своей позиции. Но сразу делать заявления с полувнятными требованиями – это явный перебор. Мягко говоря. Ну, а заявления и действия по созданию новой партии, находясь в недрах партии Nur Otan, пользуясь ее политическими и медийными ресурсами, да еще на позиции депутата Мажилиса – тут уже не эпатаж, и не отсутствие опыта. Тут уже другое, - заключил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!