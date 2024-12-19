#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
524.02
545.19
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
524.02
545.19
5.09
Мир

Это перебор: Екатерина Варнава шокировала поклонников новым образом

Екатерина Варнава шокировала поклонников внешним видом, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 01:53 Фото: Instagram/Kativarnava
Российская телеведущая Екатерина Варнава после похудения снялась в мини-платье от стилиста Александра Терешкова, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями она поделилась в Instagram.

Однако поклонники не оценили ее образ и решили, что она выглядит болезненно:

– Вид уже сильно голодный, а как актриса вы супер!

– Катя, остановись!

– Да кто ж ее не кормит? Такое чувство что с ГУЛАГа. Ну кожа да кости.

– Ого! Зачем так худеть то, перебор.

– Я аж со стула чуть не упал.

Ранее Варнава отметила свой 40-летний юбилей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
35 детей погибли на школьной ярмарке в Нигерии
Мир
01:24, 20 декабря 2024
35 детей погибли на школьной ярмарке в Нигерии
На видео попала жестокая драка табличками "осторожно, мокрый пол" в аэропорту Иллинойса
Мир
00:41, 20 декабря 2024
На видео попала жестокая драка табличками "осторожно, мокрый пол" в аэропорту Иллинойса
Стало известно о состоянии Седаковой после нервного срыва из-за трагедии с экс-супругом
Мир
23:48, 19 декабря 2024
Стало известно о состоянии Седаковой после нервного срыва из-за трагедии с экс-супругом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: