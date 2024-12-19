Это перебор: Екатерина Варнава шокировала поклонников новым образом

Фотографиями она поделилась в Instagram.

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Однако поклонники не оценили ее образ и решили, что она выглядит болезненно:

– Вид уже сильно голодный, а как актриса вы супер!

– Катя, остановись!

– Да кто ж ее не кормит? Такое чувство что с ГУЛАГа. Ну кожа да кости.

– Ого! Зачем так худеть то, перебор.

– Я аж со стула чуть не упал.