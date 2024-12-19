Это перебор: Екатерина Варнава шокировала поклонников новым образом
Фото: Instagram/Kativarnava
Российская телеведущая Екатерина Варнава после похудения снялась в мини-платье от стилиста Александра Терешкова, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями она поделилась в Instagram.
Однако поклонники не оценили ее образ и решили, что она выглядит болезненно:
– Вид уже сильно голодный, а как актриса вы супер!
– Катя, остановись!
– Да кто ж ее не кормит? Такое чувство что с ГУЛАГа. Ну кожа да кости.
– Ого! Зачем так худеть то, перебор.
– Я аж со стула чуть не упал.
Ранее Варнава отметила свой 40-летний юбилей.
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