Опыт "Самрук-Казына" войдет в основу законопроекта о закупках

Переход на категорийные закупки позволил полностью исключить импорт.

Заместитель председателя правления АО "Самрук-Казына" Алишер Пирметов рассказал о текущих результатах принимаемых мер по совершенствованию закупок в системе Фонда, передает zakon.kz.

В этом году пандемия способствовала принятию новых подходов в организации закупочной деятельности. В связи с этим Фондом был реализован ряд мер, которые показали свою эффективность.

Это стало возможным благодаря мерам по расширению конкуренции в закупках. В этих целях, максимально сокращаются закупки из одного источника, - пояснил замглавы Фонда.

К слову, Пирметов сообщил, что положительный опыт "Самрук-Казына" в улучшении закупок собираются использовать при разработке соответствующих поправок в законодательство.

В соответствии с поручением Главы государства разрабатывается проект закона, направленный на реализацию политики в сфере закупок для квазигосударственного сектора. Законопроект разрабатывает Минфин, мы с ними тесно работаем в этом направлении. Тот проект, который на сегодня есть, он сохраняет все те наработки, которые имеются у нас, позволяют дальше совершенствовать закупочную систему, учитывая при этом важность обеспечения текущей производственной деятельности наших предприятий, что немаловажно. Эти нормы в новом проекте сохранены. Думаю, что они будут одобрены парламентом, - сказал он.

Так, в первую очередь оптимизировали расходы и внутрихолдинговыве закупки. Начиная с 2017 года по 2020 год в конкурентную среду передано более 4 тыс. позиций. В настоящее время в данном перечне осталось только 213 позиций. Принятые меры позволили за этот период 23 тысячам субъектам бизнеса получить прямой доступ к закупкам "Самрук-Казына" на 1 трлн тенге закупок.

Также закупки централизовали. Руководителей компаний освободили от участия в закупках.

Оптимизированы оргструктуры и сокращены уровни управления; до 22% снижены расходы на реализацию функций закупок и хозобеспечения; до 23% возрос показатель удельного веса экономии по итогам проведенных закупок, - перечислил спикер.

Переход на категорийные закупки позволил полностью исключить импорт. К примеру, закуп спецобуви выделили в отдельную категорию. Стали закупать продукцию на 100% у казахстанских производителей. Ранее закупали у России и Китая. Теперь, соответственно, деньги остаются в Казахстане.

Более чем в 10 раз сокращен диапазон закупочных цен, что позволило получить более 1 млрд тенге выгод.

При этом Фонд активно заключает оффтэйк-договоры. Сегодня одобрено 43 проекта. С компаниями заключен 71 оффтэйк-договор на 25,5 млрд тенге. Планируется заключить еще 21 оффтэйк-договор на 7,7 млрд тенге. Предприятия за счет гарантированных оффтейк-договоров наладили свое производство и выплатили 16,5 млрд тенге налогов.

Если ранее средства компаний "уходили" за рубеж, сейчас они работают на казахстанскую экономику. Осваиваются новые технологии и компетенции, создаются новые рабочие места и выплачиваются налоги в бюджет, - подчеркнул зампредседателя.

В целом, доля закупок у производителей возросла с 39% в 2019 году до 83% в 2020. Из проведенных за 11 месяцев текущего года закупкам на 2,9 трлн тенге, 2,6 трлн тенге или 90% размещено среди отечественных предпринимателей.

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