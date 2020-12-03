Рестораторы Алматы начали пугать жителей города закрытием

В рассылке говорится, что заведения общепита могут закрыть под Новый год и до середины января.

Еще одну ложную информацию стали распространять в мессенджерах Казахстана, передает zakon.kz.

Речь идет о возможном закрытии ресторанов и заведений общепита Алматы с 20 декабря.

Дорогой гость! К сожалению, наше интересное время диктует свои правила и существует вероятность, что заведения алматинского общепита будут закрыты с 20-го декабря до середины января. Поэтому если вы планировали погулять на предновогоднем корпоративном торжестве - возможно, уместно будет скорректировать планы и сделать это чуть пораньше, пока ресторанчик имеет возможность принимать гостей, - сказано в рассылке одного из популярных заведений города.

В Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы эту информацию опровергли. Там отметили, что рестораторы вводят горожан в заблуждение. На сегодняшний день не рассматривается закрытие заведений общепита.

В свою очередь, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК еще раз отметили, что если казахстанцы сплоченно будут соблюдать сантребования и правила, то никаких локдаунов не будет. Ситуация в стране зависит от каждого гражданина.

Ранее в Комитете уже опровергали фейковую рассылку о грядущем двухнедельном локдауне в Казахстане.

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