Ботсад Алматы объявил о закрытии 24 сентября
Фото: Facebook/Главный Ботанический Сад г. Алматы
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) выступила с важным заявлением. В нем говорится, что сегодня, 24 сентября 2024 года, сад будет закрыт. О возобновлении работ объявят дополнительно, сообщает Zakon.kz.
Обращение к посетителям опубликовано на странице сада в Instagram.
"Уведомляем вас о том, что сегодня ботсад временно закрыт по техническим причинам. Время возобновления работы сообщим дополнительно".Пресс-служба ГБС
В заключение администрация приносит извинения за причиненные неудобства.
Примечательно, ранее сообщалось, что на территории сада 25 сентября пройдет регулярная плановая санитарная обработка. В этот день ботсад будет закрыт.
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