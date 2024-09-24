Ботсад Алматы объявил о закрытии 24 сентября

Фото: Facebook/Главный Ботанический Сад г. Алматы

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) выступила с важным заявлением. В нем говорится, что сегодня, 24 сентября 2024 года, сад будет закрыт. О возобновлении работ объявят дополнительно, сообщает Zakon.kz.

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