Как известно, многие жители близлежащих сел работают в Кокшетау.

Жителям близлежащих сел разрешили въезжать в Кокшетау без ПЦР-тестов. Об этом сообщила главный санврач региона Айнагуль Мусина на брифинге, передает zakon.kz.

После многочисленных жалоб от жителей близлежащих сел в настоящее постановление внесено изменение. Теперь въезд на территорию города разрешен, но с регистрацией на сайте "Стоп корона" и указанием места работы, причин , сообщает ИА "Aqmola News".

Как известно, многие жители близлежащих сел работают в Кокшетау. Некоторым необходимо проехать по медицинским показаниям. Ранее для пропуска через санпост требовался трехдневный ПЦР-тест, что вызвало волну возмущений среди жителей.

В связи с этим сегодня вступит в силу изменения в действующее постановление. Оно разрешит жителям Зерендинского района и близлежащих населенных пунктов въезжать на территорию города Кокшетау без ПЦР-справок.

Разрешается въезд при наличии регистрации на сайте "Стоп корона" с указанием места работы и подтверждения причин, по которым необходим пропуск", – подчеркнула Мусина.

Также изменения коснулись и призывников. Теперь их сопровождающие смогут въезжать на территорию областного центра. Для этого необходимо иметь ПЦР-тест сроком не менее пяти суток.

"Все призывники в обязательном порядке проходят тестирование на первичном призывном пункте и на областном. Также члены избирательной комиссии при наличии служебного удостоверения могут проехать через санпосты", – добавила главсанврач.

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