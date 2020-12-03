Жителям близлежащих сел разрешили въезжать в Кокшетау без ПЦР-тестов
Как известно, многие жители близлежащих сел работают в Кокшетау.
Жителям близлежащих сел разрешили въезжать в Кокшетау без ПЦР-тестов. Об этом сообщила главный санврач региона Айнагуль Мусина на брифинге, передает zakon.kz.
После многочисленных жалоб от жителей близлежащих сел в настоящее постановление внесено изменение. Теперь въезд на территорию города разрешен, но с регистрацией на сайте "Стоп корона" и указанием места работы, причин , сообщает ИА "Aqmola News".
Как известно, многие жители близлежащих сел работают в Кокшетау. Некоторым необходимо проехать по медицинским показаниям. Ранее для пропуска через санпост требовался трехдневный ПЦР-тест, что вызвало волну возмущений среди жителей.
В связи с этим сегодня вступит в силу изменения в действующее постановление. Оно разрешит жителям Зерендинского района и близлежащих населенных пунктов въезжать на территорию города Кокшетау без ПЦР-справок.
Разрешается въезд при наличии регистрации на сайте "Стоп корона" с указанием места работы и подтверждения причин, по которым необходим пропуск", – подчеркнула Мусина.
Также изменения коснулись и призывников. Теперь их сопровождающие смогут въезжать на территорию областного центра. Для этого необходимо иметь ПЦР-тест сроком не менее пяти суток.
"Все призывники в обязательном порядке проходят тестирование на первичном призывном пункте и на областном. Также члены избирательной комиссии при наличии служебного удостоверения могут проехать через санпосты", – добавила главсанврач.
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