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Прогноз погоды по территории Казахстана на 4 декабря 

На севере Мангистауской области ожидается сильный мороз до 22 градусов мороза.

Фото : zakon.kz.4 декабря 2020, 06:02

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 декабря, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег, на юге и юго-востоке осадки (преимущественно снег), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Лишь на западе РК погода преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге – гололед.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – местами гололед.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами на дорогах ожидается гололедица.

На севере Мангистауской области ожидается сильный мороз до 22 градусов мороза.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -19°, облачно.

Прогноз погоды на 4 декабря.


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