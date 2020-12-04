Прогноз погоды по территории Казахстана на 4 декабря
На севере Мангистауской области ожидается сильный мороз до 22 градусов мороза.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 декабря, сообщает zakon.kz.
Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег, на юге и юго-востоке осадки (преимущественно снег), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
Лишь на западе РК погода преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге – гололед.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – местами гололед.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Мангистауской области местами на дорогах ожидается гололедица.
На севере Мангистауской области ожидается сильный мороз до 22 градусов мороза.
Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -19°, облачно.
Прогноз погоды на 4 декабря.
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