Алматинские жасотановцы поздравили всех добровольцев с Международным днем волонтеров

Хочется отметить, что именно алматинские жасотановцы одним из первых создали штаб и собрали 7 тонн гуманитарной помощи при взрыве боеприпасов в городе Арысь.

5 декабря отмечается День волонтера. В этом году волонтерское движение приобрело особенное значение — в период пандемии в помощи добровольцев нуждаются многие. Руководитель алматинского "Jas Otan" Мади Ахметов поздравил всех добровольцев с праздником, напомнив, что Алматы по праву является центром волонтерского движения, сообщает zakon.kz.

Этот год, который выдался трудным для всех, показал, как незаменимы волонтеры. Всех нас в период ЧП объединила общенациональная акция #BIZBIRGEMIZ. Помощь в больницах, развозка продуктовых корзин нуждающимся, поддержка пожилых людей, доставка необходимых медикаментов, оказание внимания врачам, которые круглосуточно находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, разъяснение алматинцам о необходимости соблюдения мер безопасности и проведение благотворительных акции — это далеко не полный перечень добрых дел, которыми отметились алматинские волонтеры за время карантина.

Первое. Волонтеры были задействованы в распределении 2 млн медицинских масок направленные Республиканским Фондом "Birgemiz".

Масками обеспечены 40 тыс. нуждающихся горожан.

Второе. Когда впервые был объявлен карантин в городах Нур-Султан и Алматы по поручению Елбасы, Председателя партии "Nur Otan" в рамках партийных проектов было выделено 150 млн тенге для оказания адресной помощи в виде средств индивидуальной санитарной защиты.

Добровольцы доставили более 7000 исключительно малообеспеченным гражданам.

Третье. Во время карантина благодаря волонтерам была организована доставка продуктовых корзин более 52 тыс. нуждающимся семьям.

Четвертое. В рамках партийного проекта "Ардагерлерді ардақтайық" организована бесплатная доставка горячего питания порядка 1000 одиноким людям.

Хочется отметить, что именно алматинские жасотановцы одним из первых создали штаб и собрали 7 тонн гуманитарной помощи при взрыве боеприпасов в городе Арысь. Несмотря на опасность, ребята были на месте происшествия и помогли в восстановлении города.

Кроме этого, волонтеры незамедлительно сформировали оперативный штаб при наводнении в Мактааральском районе. За считанные дни, с помощью алматинцев было собрано и доставлено более 70 тонн гуманитарной помощи для пострадавших.

Радует, что в это непростое время в ряды добровольцев выступают абсолютно разные люди вне зависимости от социального статуса и положения в обществе. Взаимопомощь — это то, что нам сегодня особенно нужно и то, что особенно ценим. В любые исторические периоды люди приходят на помощь друг другу. Искренне благодарю каждого волонтера за неравнодушие, сердечность и активную гражданскую позицию. Вы бескорыстно отдаете свои силы и свободное время людям, которые так нуждаются в этой помощи. – резюмировал Мади Ахметов.

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