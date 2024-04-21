Из Алматы в подтопленные регионы отправили более 400 тонн гуманитарной помощи

Алматинские волонтеры собрали и отправили в регионы, где наблюдаются паводки, 430 тонн гуманитарной помощи. На базе волонтерского фронт-офиса Алматы работает пункт сбора гуманитарной помощи, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя фронт-офиса волонтеров Алматы Багдат Анарбаевой, в сборе помощи задействовано более 200 волонтеров, свыше 100 курсантов, а также около 30 крупных волонтерских организаций.





"На сегодняшний день собрано и направлено в регионы 430 тонн гуманитарной помощи. Работы продолжаются. Общаемся со всеми пострадавшими регионами, обновляем информацию по потребностям. Ранее волонтеры города посетили город Уральск, Атыраускую область", – сказала Анарбаева.

Она также сообщила, что крупные авиакомпании страны, предприниматели оказывают поддержку по транспортировке, доставке собранной помощи в регионы.

