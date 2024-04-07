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Сколько волонтеров трудится во время паводков, озвучили в Минкультуры

волонтеры, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 11:57 Фото: Партия Amanat
7 апреля на брифинге в Республиканском информационном штабе председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова рассказала о работе волонтеров и сборе гуманитарной помощи пострадавшим от паводков, сообщает Zakon.kz.

Более 5 тысяч волонтеров Атырауской области мобилизованы для укрепления береговых линий с использованием мешков и осуществления эвакуации жителей из затопленных районов.

В Западно-Казахстанской области волонтерами совместно с сотрудниками ДЧС эвакуировано более 500 жителей затопленных поселков.

260 волонтеров Павлодарской области выехали в районы, подвергшиеся воздействию паводков. Они организовывают работу по очистке от снега подворий одиноко проживающих граждан, водоотводу, а также участвуют в противопаводковых мероприятиях, предоставляя горячий чай и перекус спасателям и добровольцам, работающим на подтопленных участках.

В городе Аркалык Костанайской области 5 объектов общественного питания ежедневно обеспечивают горячим питания свыше 300 человек.

15 молодых волонтеров из Туркестанской области оказывают помощь пострадавшему населению Актюбинской области и участвуют в аварийно-восстановительных работах.

"Стоит отметить, что жители всех регионов, предприниматели, благотворители активно участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи пострадавшим регионам", – сообщила спикер.

По данным представителя министерства, всего по республике на сегодняшний день собрано более 378 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них свыше 280 тонн уже доставили в пострадавшие регионы. Остальная часть гуманитарной помощи будет направлена в ближайшее время.

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Министерство культуры и информации Паводки-2024
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