Военнослужащие в Акколе спасли девятилетнего мальчика

Ерболат Мухамедьянов и Сунгар Мимбаев уверены, что ничего героического не совершили, но 4 декабря мама мальчика теперь считает его вторым днем рождения.

К нам в редакцию обратилась жительница города Акколь Акмолинской области и рассказала, как в минувшую пятницу двое военнослужащих одной из воинских частей Вооруженных Сил спасли ее девятилетнего сына Нурасыла Жапархана, zakon.kz.

Возвращаясь на службу с обеденного перерыва, сержант 3 класса Ерболат Мухамедьянов и ефрейтор Сунгар Мимбаев увидели лежащего на обочине мальчика. На улице стоял мороз и мужчины, остановив машину, поторопились к ребенку. Он был без сознания. Военнослужащие привели мальчика в чувство и немедленно доставили в Центральную больницу города Акколь Акмолинской области.

Я ждала сына из школы, звонила ему на телефон, но он не поднимал трубку, - рассказывает мама мальчика Нургуль Алишева, - обычно он не задерживается, и я очень беспокоилась. Классный руководитель сказала, что Нурасыл уже ушел домой, а телефон забыл в классе.

По словам Нургуль, школа находится недалеко от дома, примерно в десяти минутах ходьбы. Мальчик позвонили из приемного покоя больницы, а вот его спасителей пришлось разыскивать дольше. Все, что было известно о мужчинах – они были в военной форме.

Я обратилась в часть, - продолжает рассказывать Нургуль, поговорила с командиром полковником Айдаром Абдрахман, и он оказал дальнейшее содействие в поиске героев. Я очень благодарна им за неравнодушие. Улица Валиханова, по которой Нурасыл возвращается из школы – довольно оживленная. По ней всегда проезжает много машин. Почему никто не остановился раньше? Не заметили? Торопились? Это же ребенок. Каждая минута, проведенная на морозе без сознания, могла стоить ему жизни.

Ерболат Мухамедьянов и Сунгар Мимбаев уверены, что ничего героического не совершили, но 4 декабря мама Нурасыла Жапархана теперь считает его вторым днем рождения.

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