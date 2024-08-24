Четырехлетнего мальчика спасли из запертой квартиры в Кокшетау
Фото: pixabay
В Кокшетау сотрудники ДЧС спасли 4-летнего мальчика, который остался дома один и закрылся в квартире, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 24 августа 2024 года в одной из городских многоэтажек. Для спасения ребенка сотрудникам ДЧС пришлось разворачивать трехколенную лестницу.
"В квартиру, которая находится на втором этажа, спасатели проникли через окно. Малыша освободили и передали родителям. Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался", – сообщили в ДЧС Акмолинской области.
9 августа 2024 года в Алматы восьмилетний ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры третьего этажа.
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