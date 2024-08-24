Четырехлетнего мальчика спасли из запертой квартиры в Кокшетау

Фото: pixabay

В Кокшетау сотрудники ДЧС спасли 4-летнего мальчика, который остался дома один и закрылся в квартире, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: