Новорожденного на вертолете экстренно доставили в Кызылорду
В Кызылординской области воздушное судно "Казавиаспас" МЧС выполнило рейс по маршруту Кызылорда – Жосалы – Кызылорда, чтобы помочь новорожденному малышу, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что во время полета ребенок был с матерью и находился под постоянным наблюдением медицинских специалистов.
"Было обеспечено полное медицинское сопровождение. Мать и ребенок благополучно доставлены к месту назначения", – подчеркнули в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Ранее девочку, упавшую в 24-метровый колодец, спасли в Шымкенте.
