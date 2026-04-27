Новорожденного на вертолете экстренно доставили в Кызылорду

В Кызылординской области воздушное судно "Казавиаспас" МЧС выполнило рейс по маршруту Кызылорда – Жосалы – Кызылорда, чтобы помочь новорожденному малышу, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что во время полета ребенок был с матерью и находился под постоянным наблюдением медицинских специалистов.

"Было обеспечено полное медицинское сопровождение. Мать и ребенок благополучно доставлены к месту назначения", – подчеркнули в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

