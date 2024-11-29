Владельца космического корабля "Буран" Даурена Мусу объявили в розыск

Генеральный директор АО "Ракетно-космическая корпорация "Байконур" (РКК "Байконур") Даурен Муса объявлен в розыск. В пресс-службе полиции Алматы добавили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

На портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана отмечено, что Муса находится в розыске с 26 ноября, т.е. уже три дня.

Фото: qamqor.gov.kz

Из карточки розыска следует, что дело зарегистрировали 26 ноября 2024 года в Алматы. Инициатором выступает Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана.

Тем временем в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы дали небольшие пояснения.

"Указанное лицо разыскивается Управлением криминальной полиции ДП Алматы по ст. 190 ч. 4 УК РК (Мошенничество). Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В 2020 году стало известно, что второй летный образец советского челнока "Буран" и его макет принадлежат частной компании "Ракетно-космическая корпорация Байконур". Тогда об этом Муса написал на своей странице в X (бывший Twitter) в ответ экс-генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.

Фото: X/Rogozin

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