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Владельца космического корабля "Буран" Даурена Мусу объявили в розыск

Владельца космического корабля &quot;Буран&quot; Даурена Мусу объявили в розыск, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 16:32 Фото: Instagram/dauren.mussa
Генеральный директор АО "Ракетно-космическая корпорация "Байконур" (РКК "Байконур") Даурен Муса объявлен в розыск. В пресс-службе полиции Алматы добавили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

На портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана отмечено, что Муса находится в розыске с 26 ноября, т.е. уже три дня.

Даурен Муса объявлен в международный розыск, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 16:32

Фото: qamqor.gov.kz

Из карточки розыска следует, что дело зарегистрировали 26 ноября 2024 года в Алматы. Инициатором выступает Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана.

Тем временем в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы дали небольшие пояснения.

"Указанное лицо разыскивается Управлением криминальной полиции ДП Алматы по ст. 190 ч. 4 УК РК (Мошенничество). Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В 2020 году стало известно, что второй летный образец советского челнока "Буран" и его макет принадлежат частной компании "Ракетно-космическая корпорация Байконур". Тогда об этом Муса написал на своей странице в X (бывший Twitter) в ответ экс-генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.

Владельца космического корабля "Буран" Даурена Мусу объявили в розыск, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 16:32

Фото: X/Rogozin

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, как используют информационные технологии в поиске преступников и должников.

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