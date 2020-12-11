Горячие новости
Читайте также

16 декабря салюта не будет в Нур-Султане 

Насчет праздничного салюта на Новый год акимат сообщит позже.

Фото : pxhere.com11 декабря 2020, 17:30

В Нур-Султане 16 декабря салюта не будет, сообщает zakon.kz.

В столичном акимате призвали горожан соблюдать санитарные нормы, социальную дистанцию и носить маски.

Насчет праздничного салюта на Новый год акимат сообщит позже.

Напомним, 11 декабря стало известно, что в Алматы не будет праздничного салюта, посвященного Новому году.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты