16 декабря салюта не будет в Нур-Султане 

Насчет праздничного салюта на Новый год акимат сообщит позже.

В Нур-Султане 16 декабря салюта не будет, сообщает zakon.kz.

В столичном акимате призвали горожан соблюдать санитарные нормы, социальную дистанцию и носить маски.

Насчет праздничного салюта на Новый год акимат сообщит позже.

Напомним, 11 декабря стало известно, что в Алматы не будет праздничного салюта, посвященного Новому году.

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