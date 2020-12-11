16 декабря салюта не будет в Нур-Султане
Насчет праздничного салюта на Новый год акимат сообщит позже.
Фото : pxhere.com11 декабря 2020, 17:30
В Нур-Султане 16 декабря салюта не будет, сообщает zakon.kz.
В столичном акимате призвали горожан соблюдать санитарные нормы, социальную дистанцию и носить маски.
Насчет праздничного салюта на Новый год акимат сообщит позже.
Напомним, 11 декабря стало известно, что в Алматы не будет праздничного салюта, посвященного Новому году.
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