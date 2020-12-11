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Будут ли в Алматы запускать салют к Новому году

Ранее сообщалось, что акимат не будет украшать город к Новому году.

Фото : 24.kz11 декабря 2020, 15:29

В Алматы не будет праздничного салюта, посвященного Новому году, передает zakon.kz.

В акимате Алматы сообщили, что 31 декабря салюта не будет.

Ранее сообщалось, что акимат не будет украшать город к Новому году. Деньги, выделенные на оформление города, вернули в бюджет и направили на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, в городе установят прошлогодние елки. Это произойдет после того, как казахстанцы отпразднуют День независимости.


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