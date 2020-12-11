Будут ли в Алматы запускать салют к Новому году
Ранее сообщалось, что акимат не будет украшать город к Новому году.
Фото : 24.kz11 декабря 2020, 15:29
В Алматы не будет праздничного салюта, посвященного Новому году, передает zakon.kz.
В акимате Алматы сообщили, что 31 декабря салюта не будет.
Ранее сообщалось, что акимат не будет украшать город к Новому году. Деньги, выделенные на оформление города, вернули в бюджет и направили на борьбу с коронавирусом.
Кроме того, в городе установят прошлогодние елки. Это произойдет после того, как казахстанцы отпразднуют День независимости.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050728-ddc913aa76932094f4730a3783f2d4ef
Сейчас читают