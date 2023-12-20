Будет ли салют на Новый год в Алматы

В Алматы на Новый год устроят праздничный салют. Об этом Zakon.kz сообщили 20 декабря 2023 года в пресс-службе городского акимата.

В ведомстве уточнили, что главная елка высотой 20 метров установлена на площади Абая. Зажжение состоится сегодня, 20 декабря, в 19:00.

Также сказано, что торжественное мероприятие продолжится концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады – Розы Рымбаевой, Мадины Садвакасовой, Али Окапова, Мади Рымбаева, групп "Жігіттер", "Кешью", "Ринго", "Шамис" и др.

Новогодние елки также установлены на основных площадях каждого района: Алмалинский район – площадь "Астана", площадь перед КазНТОБ им. Абая, Алатауский район – площадь перед ЛД "Алматы Арена", Ауэзовский район – площадь перед ТЮЗ им. Н. Сац, Бостандыкский район – парк имени Первого Президента, Дворец спорта им. Балуана Шолака, Жетысуский район – ул. Серикова, 2А, Медеуский район – площадь перед ЛД "Халык Арена", ВСК "Медеу", Турксибский район – Дом школьников №6 по пр. Сейфуллина, Наурызбайский район – мкр. Шугыла, 347. Также в едином стиле световых композиций оформлены общественные пространства города, пешеходные улицы – Панфилова, Жибек жолы, магистральные улицы: ул. Сатпаева, ул. Толе би, ул. Майлина, пр. Назарбаева, пр. аль-Фараби, пр. Абылай хана и др.

Кроме того, в новогоднюю ночь 31 декабря на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады, по завершении которого будет запущен праздничный фейерверк.

Также в акимате добавили, что для жителей и гостей мегаполиса будет организован Новогодний фестиваль, который охватит все районы города.

В программе фестиваля народное караоке, танцевальный флешмоб, конкурсы, спектакли, живая музыка с участием топовых звезд эстрады, фотосессии с хаски, мастер-классы и выставки, гастрокорнеры с городскими ресторанами и кафе (с 21 по 31 декабря на площади им. Абая и площади "Астана" с 16:00 до 21:00, с 27 по 31 декабря на основных площадях каждого района с 16:00 до 21:00).

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Стоит отметить, что 25 декабря состоится парад Дедов Морозов.