Российский депутат прокомментировал свое заявление в адрес Казахстана
Он считает, что "интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ".
Фото : Радио "Комсомольская правда"12 декабря 2020, 21:02
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России Вячеслав Никонов прокомментировал свои слова, о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны РФ и СССР, сообщает zakon.kz.
Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана, - заявил Никонов в своем Telegram-канале.
Слова Никонова также прокомментировал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед.
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