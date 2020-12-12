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Российский депутат прокомментировал свое заявление в адрес Казахстана

Он считает, что "интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ".

Фото : Радио "Комсомольская правда"12 декабря 2020, 21:02

Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России Вячеслав Никонов прокомментировал свои слова, о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны РФ и СССР, сообщает zakon.kz.

Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана, - заявил Никонов в своем Telegram-канале.

Слова Никонова также прокомментировал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед.


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