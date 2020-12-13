Республиканский конкурс молодых поэтов прошел в Кокшетау

По решению жюри гран-при был удостоен молодой поэт города Кокшетау.

В областном центре Акмолинской области в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан проведена республиканская мушайра молодых акынов "Азаттығым-асқақ рухым!", передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Молодые поэты Алматы, Костаная, Караганды, Туркестана, Кокшетау, Кызылорды, Павлодара, воспевшие величие свободной страны, посредством видеоконференцсвязи представили свои произведения судейской коллегии.

Состав жюри представляли известный поэт, победитель многих международных, республиканских, областных, городских литературных конкурсов Бауыржана Карагизовича, доктора филологических наук - Сабита Жамбека, кандидата филологических наук, доцента - Гулден Кажыбаевой.

Руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова поблагодарила участников мушайры за участие в конкурсе, направленном на привлечение талантливых молодых поэтов к мушайре, выявление и пропаганду творческого пути, содействие в развитии казахской литературы.

Сегодня первоочередная задача - сохранить казахское национальное искусство и традиции, отличающие казахскую страну от других народов и народностей, - подчеркнула организатор.

По справедливому решению жюри гран-при был удостоен молодой поэт города Кокшетау Конкаев Мухаммед, І место - Бауржан Рамазан из города Павлодар, ІІ место у Даулета Жадырасын из города Костанай, ІІІ место занял Умирбай Бейбарыс-Султан представляющий Талдыкорган. Всем участникам будут вручены поощрительные призы и благодарственные письма.

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