Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник
Местами по республике сохраняются туман, на севере, юго-востоке – усиление ветра.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 декабря, сообщает zakon.kz.
На большую часть территории Казахстана по-прежнему сохраняет влияние отрог антициклона, погода преимущественно без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
Лишь на севере и востоке страны под влиянием ложбины Северного циклона, а на юге в горных районах с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдет снег.
Местами по республике сохраняются туман, на севере, юго-востоке – усиление ветра.
В Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Акмолинской, Жамбылской, днем в Северо-Казахстанской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Алматы: днем -8°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -17°, облачно.
Прогноз погоды на 14 декабря.
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