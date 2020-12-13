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Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Местами по республике сохраняются туман, на севере, юго-востоке – усиление ветра.

Фото : pixabay13 декабря 2020, 15:59

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 декабря, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана по-прежнему сохраняет влияние отрог антициклона, погода преимущественно без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Лишь на севере и востоке страны под влиянием ложбины Северного циклона, а на юге в горных районах с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдет снег.

Местами по республике сохраняются туман, на севере, юго-востоке – усиление ветра.

В Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Акмолинской, Жамбылской, днем в Северо-Казахстанской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем -8°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -17°, облачно.

Прогноз погоды на 14 декабря.


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