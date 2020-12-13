В Байконыре продлили карантин
Все действующие ограничительные мероприятия сохраняются.
Фото : ztb13 декабря 2020, 16:29
Главгоссанврач комплекса "Байконыр" подписал постановление о продлении карантина в городе Байконыр, передает zakon.kz.
Режим ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе продлен еще на две недели.
Все действующие ограничительные мероприятия сохраняются.
На сегодняшний день на территории Байконыра всего зарегистрировано 1113 случаев заболеваний коронавирусом.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050872-b90c1166c3438941c547e97acb6518d6
Сейчас читают