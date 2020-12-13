В Байконыре продлили карантин

Все действующие ограничительные мероприятия сохраняются.

Главгоссанврач комплекса "Байконыр" подписал постановление о продлении карантина в городе Байконыр, передает zakon.kz.

Режим ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе продлен еще на две недели.

Все действующие ограничительные мероприятия сохраняются.

На сегодняшний день на территории Байконыра всего зарегистрировано 1113 случаев заболеваний коронавирусом.

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