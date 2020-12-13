На президентские выборы в Кыргызстане зарегистрированы 18 кандидатов

Кандидатам в президенты до полуночи 3 декабря необходимо было сдать в ЦИК не менее 30 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

Центризбирком Кыргызстана зарегистрировал 18 кандидатов на должность президента, участвующих в досрочных выборах главы государства, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В частности, зарегистрированы Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Канатбек Исаев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Мыктыбек Арстанбек, Бактыбек Калмаматов, Имамидин Ташов, Курсан Асанов, Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Эльдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Бабыржан Тольбаев, Абдил Сегизбаев, Садыр Жапаров.

Ранее на этой неделе ЦИК утвердил прием подписных листов 18 кандидатов в президенты. Кандидатам в президенты до полуночи 3 декабря необходимо было сдать в ЦИК не менее 30 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Ровно 20 кандидатов успели сдать необходимое количество подписных листов. Подписные листы двух кандидатов признаны недействительными.

ЦИК продолжает процедуру регистрации на должность президента оставшихся кандидатов, которая завершится 14 декабря. Предвыборная агитация начинается с 15 декабря и заканчивается за день до дня голосования.

Напомним, что вчера, 12 декабря, в Бишкеке прошли два митинга.

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