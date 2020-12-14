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ДТП с автобусом в Карагандинской области: стало известно о состоянии пострадавших

В автобусе находились 11 пассажиров и водитель.

Фото : Pixabay14 декабря 2020, 10:01

В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусом, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 декабря, в Актогайском районе. В автобусе находились 11 пассажиров и водитель.

Пострадали восемь человек.

Один человек госпитализирован с сотрясением головного мозга, двое отказались от осмотра, пятеро отпущены на амбулаторное лечение с различными ушибами и ссадинами. Все пострадавшие являются гражданами Казахстана, - сообщили в управлении.


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