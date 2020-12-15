Скончался ребенок, которого экстренно госпитализировали из аэропорта Актау
Во время обследования у него выявили сепсис.
Фото : pixabay.com15 декабря 2020, 09:59
В Актау скончался полугодовалый мальчик, которого экстренно госпитализировали с борта самолета, сообщает zakon.kz.
Он поступил в критическом состоянии. При поступлении был выставлен предварительный диагноз "внебольничная пневмония тяжелого течения". Его сразу положили в реанимационное отделение, где он находился в течение трех дней. Во время обследования у ребенка выявили сепсис, вторичный энцефалит тяжелой формы. На фоне интенсивной терапии в динамике состояние ребенка не улучшилось, прогрессировала полиорганная недостаточность на фоне чего 2 декабря произошла биологическая смерть, — сообщили Liter.kz в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Врачи отметили, что не смогли спасти ребенка, поскольку он поступил в больницу в критическом состоянии. У малыша в течение трех дней держалась высокая температура.
30 ноября во время полета малышу, которому нет и шести месяцев, стало плохо. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Актау, откуда поступил вызов на пульт дежурного Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи. По словам родителей, в самолете у ребенка отмечались судороги.
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