Полное видео боя Головкина с Шереметой появилось в Сети
Головкин выиграл в 41-й раз
Фото : newtimes.kz19 декабря 2020, 11:37
Геннадий Головкин в 21 раз защитил свой титул чемпиона мира в среднем весе, сообщает zakon.kz.
Казахстанец победил Камила Шеремету.
Касым-Жомарт Токаев уже поздравил боксера. Он отметил, что весь Казахстан гордится им.
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