Полное видео боя Головкина с Шереметой появилось в Сети

Головкин выиграл в 41-й раз

Геннадий Головкин в 21 раз защитил свой титул чемпиона мира в среднем весе, сообщает zakon.kz.

Казахстанец победил Камила Шеремету.

Касым-Жомарт Токаев уже поздравил боксера. Он отметил, что весь Казахстан гордится им.

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