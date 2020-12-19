Горячие новости
Читайте также

Полное видео боя Головкина с Шереметой появилось в Сети

Головкин выиграл в 41-й раз

Фото : newtimes.kz19 декабря 2020, 11:37

Геннадий Головкин в 21 раз защитил свой титул чемпиона мира в среднем весе, сообщает zakon.kz.

Казахстанец победил Камила Шеремету.

Касым-Жомарт Токаев уже поздравил боксера. Он отметил, что весь Казахстан гордится им.

Читайте также:

Текстовая трансляция боя Головкин - Шеремета


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты