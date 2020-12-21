Пропустил скорую, снял Сергек. Что делать водителям?

Фотографиями протоколов водители активно делятся в Instagram.

В социальных сетях не утихают споры по поводу законности штрафов, выписанных после фиксации камерами "Сергек". По мнению водителей, при некоторых ситуациях им необходимо совершить безопасный маневр, не создающий аварийную ситуацию, однако система снимает их на автомате.

Например, водитель стоял на перекрестке, сзади приближалась скорая помощь. Уступив дорогу, автолюбителю приходило письмо через eGov спустя некоторое время. Еще один пример – автомобиль перед водителем сломался прямо на перекрестке. После безопасного объезда ему снова приходило "письмо счастья".

Фотографиями протоколов водители активно делятся в Instagram.

К слову, за 10 месяцев камерами "Сергек" было выявлено более 650 тысяч нарушений. Взыскано 2,6 млрд тенге из общей суммы свыше 4,5 млрд тенге.

Как работает система?

Камеры "Сергек" фиксируют нарушения, затем информация передается в Центр оперативного управления. Там полицейский проверяет поступившие данные.

Если сотрудник решит, что нарушение было зафиксировано правильно, то данные будут отправлены в Единый реестр административных правонарушений.

После этого, водителю будет отправлено предписание о нарушении. Оно направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, текстовым сообщением или по электронному адресу.

В случае ошибочной фиксации полицейский отменяет штраф.

К слову, в конце октября антикоррупционная служба сообщила о том, что ряд должностных лиц ЦОУ списывали штрафы в Нур-Султане. Были возбуждены уголовные дела.

В конце ноября также стало известно о том, что столичный полицейский списал штрафы на 3 млн тенге. Дело было передано в суд.

Что говорят в полиции?

Редакция zakon.kz обратилась за разъяснениями в Департамент полиции Алматы. Там напомнили, как поступать водителям при приближении скорой помощи или объезде препятствий.

Нужно ли уступать дорогу спецтранспорту с маячками и СГУ?

Согласно пункту 2 раздела 6 ПДД РК, при приближении спецтранспорта с включенными маячками и звуковыми сигналами водители должны уступить дорогу.

В случае наложения штрафа за вынужденный съезд с полосы для пропуска спецтранспорта или при объезде препятствия в виде неподвижного дорожного объекта, нарушение подлежит прекращению.

Однако дорожный затор или транспортное средство, остановившееся на полосе, не является препятствием.

Является ли объезд стоящего на полосе автомобиля аварийной ситуацией?

Согласно правилам, аварийной ситуацией называется действие участника дорожного движения, повлекшее к вынужденному резкому изменению скорости либо направления движения других участников.

Штраф за создание аварийной ситуации – 10 МРП.

В ДП также отметили, что в случае обнаружения ситуаций, исключающих вину водителя, полицейский ЦОУ должен предпринять меры по не наложению взыскания и отмены зафиксированного события.

Что говорит юрист?

Известный казахстанский юрист, адвокат Жангельды Сулейманов заявил корреспонденту zakon.kz о незаконности и несовершенстве системы "Сергек".

По его словам, закон о дорожном движении не предусматривает использование, установку и применение каких-либо средств.

В законе предусмотрены информационные системы, которые регулируют поток движения и нагрузку. В их число входят светофоры, но ни слова не говорится о том, что могут применяться камеры "Сергек" или иные средства. Они легализованы путем включения в КОАП, но там ни слова не говорится о порядке их применения, - рассказал Сулейманов.

Адвокат заявил, что сейчас наблюдается большое количество жалоб, и не только со стороны алматинских водителей.

В Павлодаре жалуются, что стоп-линий не видно вообще. Водитель фактически не видит линию, но камера ведь настроена на точку. Вообще есть такой принцип в мировом праве – если идет ошибка со стороны системы, то система не работает. Это видно не только по Павлодару, но и по всему Казахстану. Это говорит о несовершенстве системы, - отметил он.

Кроме этого, юрист высказался и о сроках уведомления водителей. По его словам, само уведомление не должно приходить через SMS. Текст должен дублировать предписание и состоять из минимум 600 слов вместо четырех.

По закону в течение 10 суток должны приходить письма, но они приходят через месяц. В случае, если вы получили SMS и там написано - обращаться на портал Qamqor, необходимо подать жалобу, - рекомендовал Сулейманов.

Жалобу необходимо подавать через Судебный кабинет. Адвокат привел несколько примеров:

1) Я получил СМС по истечению 10 суток, прошу отменить предписание.

2) Я пропускал скорую, я не видел стоп-линию, у меня не было умысла, и так далее, прошу отменить предписание.

При подаче жалобы водитель имеет право, и он должен подать ходатайство об обеспечении адвокатом. В жалобе нужно писать "просим обеспечить меня бесплатным адвокатом". Он лучше сможет обжаловать предписание, - подчеркнул он.

Жангельды Сулейманов заключил, что все вышеперечисленные трудности, с которыми сталкиваются добросовестные водители, говорят о несовершенстве системы.

К слову, в Алматы к концу года планируют установить еще 362 поста "Сергек".

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