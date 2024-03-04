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Избиение водителя скорой в Караганде: подозреваемому смягчили статью

Избиение водителя скорой в Караганде: подозреваемому смягчили статью , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 21:14 Фото: акимат Алматы
В Департаменте полиции Карагандинской области 4 марта 2024 года прокомментировали Zakon.kz изменение квалификации дела в отношении избившего водителя скорой помощи.

В полиции отметили, что органами внутренних дел уголовное дело в отношении подозреваемого в избиении водителя скорой изначально было возбуждено, как причинение вреда здоровью средней тяжести, из хулиганских побуждений. 

"Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что телесные повреждения потерпевшего относятся к категории легкой степени тяжести. В связи с чем деяния подозреваемого квалифицированы, как хулиганство. 21 февраля уголовное дело с обвинительным актом направлено прокурору, который, проверив законность принятого решения, передал подозреваемого суду", – пояснили в ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина нанес несколько ударов водителю скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Позднее аким области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи, и назвал данный случай вопиющим. Спустя пару дней мужчину задержали.

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