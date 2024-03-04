Избиение водителя скорой в Караганде: подозреваемому смягчили статью

В Департаменте полиции Карагандинской области 4 марта 2024 года прокомментировали Zakon.kz изменение квалификации дела в отношении избившего водителя скорой помощи.

В полиции отметили, что органами внутренних дел уголовное дело в отношении подозреваемого в избиении водителя скорой изначально было возбуждено, как причинение вреда здоровью средней тяжести, из хулиганских побуждений.

"Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что телесные повреждения потерпевшего относятся к категории легкой степени тяжести. В связи с чем деяния подозреваемого квалифицированы, как хулиганство. 21 февраля уголовное дело с обвинительным актом направлено прокурору, который, проверив законность принятого решения, передал подозреваемого суду", – пояснили в ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина нанес несколько ударов водителю скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Позднее аким области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи, и назвал данный случай вопиющим. Спустя пару дней мужчину задержали.

