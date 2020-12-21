Селфи полицейского в Шымкенте. Начата проверка

О ее результатах будет сообщено дополнительно.

В отношении сотрудника полиции, который сделал селфи с подозреваемым в попытке изнасилования пожилой женщины в Шымкенте, начата проверка. Об этом сообщили в департаменте полиции, передает zakon.kz.

В отношении данного сотрудника начата служебная проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении Департамента полиции.

Селфи полицейского с задержанным активно обсуждали в социальных сетях.

17 декабря в Шымкенте мужчина напал на пожилую женщину. Он оглушил ее ударами и попытался изнасиловать, но что-то его спугнуло. 20 декабря подозреваемый был задержан. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания ДП Шымкента, проводится досудебное расследование.

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