Вспоминая март 2020 – в страну пришел коронавирус

В пятницу 13 марта глава Минздрава, заявил о первых случаях коронавируса.16 марта на месяц ввели режим ЧП.

Январь и февраль 2020 года казахстанцы уже вспоминали. Пришла очередь марта, сообщает zakon.kz.

Первый канал "Евразия" продолжает подводить итоги уходящего года.

По нашему прогнозу, где-то с 11-16 марта у нас должен, наконец-то, появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя, - сказал на памятной многим пресс-конференции РК Жандарбек Бекшин.

Эта фраза тогда еще главного санврача стала крылатой. Многие посмеялись, другие насторожились. Прошло несколько дней, и в пятницу 13 марта глава Минздрава, в то время Елжан Биртанов, заявил о первых случаях коронавируса. Заболели казахстанцы, вернувшиеся из-за рубежа. Начался ажиотаж с продуктами. Люди стали запасаться, а коммерсанты этим пользовались.

На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. По моему поручению Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль, - заявил тогда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

16 марта на месяц ввели режим ЧП. Приостановили работу театров, развлекательных центров, кинотеатров. Некоторые бизнесмены хотели и дальше получать прибыль. Речь о владельцах рынков и торговых домов. Не все закрылись, хотя в стране уже ввели ЧС.

На время чрезвычайного положения запретили спортивные и другие массовые мероприятия, в том числе любимые всеми тои. Кризис в работе, ранее коснувшийся туризма, настиг сферу услуг и развлечений.

Стало понятно, что неизбежен рост безработицы.

В середине марта Правительство впервые провело заседание онлайн и решило создавать больше новых рабочих мест. Дали отсрочку по кредитам. Именно в марте 2020 года появились санитарные и блокпосты, сначала в Нур-Султане и Алматы. К новой реальности привыкали неохотно, почти каждый день кто-то да пытался нарушить режим ЧП.

Первые смертельные случаи от коронавируса зафиксировали в конце марта. Женщине было 64 года. Двусторонняя пневмония и хронические заболевания помешали справиться с инфекцией. Второй жертвой болезни стал житель столицы. Болел почти месяц, долгое время не обращался к врачам.

Тем временем в Китае распространение коронавируса пошло на спад, чего не сказать о других странах, особенно Италии, где ситуация ухудшалась. Удар за ударом сыпались и на мировую экономику.

Мы ожидаем, что рецессия по меньшей мере будет такой же, как во время финансового кризиса 2008 года, или еще хуже, - выступила с заявлением директор-распорядитель международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Пандемия остановила торговлю, обрушила биржевой рынок, лихорадила курс валют. Тысячи компаний прекратили работу. Исключение коснулось лишь нефтяных предприятий. Страны ОПЕК не смогли договориться об уменьшении добычи "черного золота". Им пришлось продавать сырье ниже себестоимости и подсчитывать убытки.

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