Бред сивой кобылы - Тлеуберди прокомментировал высказывания российских депутатов

Надо опираться на историю - министр.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал высказывание депутата российской Госдумы Вячеслава Никонова о территориях Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Он сообщил, что после высказывания депутата Никонова в министерство иностранных дел был вызван Временный представитель посольства Российской Федерации, поскольку сам посол находился в командировке в Москве. После чего была передана нота России по данному высказыванию.

Согласно имеющей практике официально они не отвечают, но сообщили о принятых мерах у них. Они связались с Парламентом и Администрацией Президента и высказали критику в отношении подобных слов. Эти слова меня как казаха, гражданина Казахстана задевают. И зная историю нашей родины, я бы ответил на русском языке следующим образом - это бред сивой кобылы, когда нечто подобное происходит. В первую очередь, надо опираться на историю. Как министр иностранных дел я хотел бы сказать, что безусловно это не соответствует официальной позиции Российской Федерации, - сказал Мухтар Тлеуберди на пленарном заседании Мажилиса.

Глава МИДа добавил, что на законодательном уровне была проведена делимитация госграницы, на законодательном уровне подписан двухсторонний договор между Казахстаном и Россией.

Сейчас мы проводим демаркацию госграницы, в связи с пандемией этот процесс был приостановлен, поэтому в течение трех лет мы завершим демаркацию. Между двумя государствами сформировалось стратегическое партнерство. Во всех двусторонних документах это четко отражено, и поэтому с Российской Федерацией мы будем развивать наши отношения на основе международного права, - заключил Тлеуберди.

12 декабря МИД Казахстана передал ноту России в связи с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России".

Замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков во время встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение по поводу этого высказывания. В МИД Казахстана отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами.

Сам Никонов в своем Telegram-канале написал, что "интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан", и именно об этом он говорил в передаче "Большая игра". Он также выразил "самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана".

Позже в Госдуме заявили, что Россия всецело признает суверенитет Казахстана, две страны поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, поэтому инцидент с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова будет улажен.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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