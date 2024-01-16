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Как можно поступить в Алматинскую академию МВД

академия МВД поступление Фото: Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова
На площадке региональной службы коммуникации прошел брифинг с участием заместителя начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан Ержана Бимолданова, который рассказал об основных требованиях при поступлении.

Академия готовит специалистов по направлениям "Правоохранительная деятельность"; "Обеспечение кибербезопасности", "IT-криминалистическое обеспечение деятельности ОВД", "Информационные системы".

"Безусловно, государством предусмотрены все условия и возможности для достойного обучения будущих сотрудников правоохранительных органов. Зачисление и обучение курсантов проводится на основании государственного заказа, который предусматривает бесплатное проживание в благоустроенном общежитии, обучение в современных аудиториях, оборудованных современной техникой, получение ежемесячной стипендии, обеспечение питанием, вещевым довольствием, медицинское обслуживание, бесплатные спортивные секции, бесплатный проезд поездом к месту проживания и обратно".Заместитель начальника Алматинской академии МВД полковник полиции Ержан Бимолданов

Он также отметил, что срок обучения по очной форме приравнивается к прохождению срочной воинской службы и каждый выпускник, окончивший полный курс обучения, будет 100% трудоустроен. Кроме того, полицейские сообщили, что при поступлении для некоторых кандидатов существуют исключения.

"К примеру, лица, прошедшие срочную воинскую службу в рядах Национальной гвардии Республики Казахстан, набравшие пороговый уровень баллов по установленным для кандидатов требованиям, набравшие 100 и выше баллов по результатам ЕНТ, мастера спорта, дети сотрудников полиции погибших при исполнении зачисляются автоматически вне конкурса".Ержан Бимолданов

Так, с февраля по май можно будет обратиться в отдел полиции по месту жительства. Подача заявления для сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ) будет осуществляться с 28 апреля по 14 мая. Само ЕНТ пройдет в период с 16 мая по 5 июля.

Вся информация на сайте Алматинской академии по ссылке прямого набора для оформления соответствующих документов. Также подробную информацию по поступлению можно узнать по телефонам: +7-705-755-25-77, +7-775-930-55-88 с выходом в WhatsApp.

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