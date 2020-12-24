Выгнала дочь на мороз. Мама пояснила свой поступок

Я не хочу, чтобы их забрали другие люди.

Жительница Нур-Султана объяснила свой жестокий поступок, сообщает zakon.kz.

Казахстанцы были шокированы фотографиями раздетой девочки на морозе. Женщина таким образом решила наказать ребенка.

Ее объяснение было опубликовано на странице Динары Сатжан в Instagram.

Она отметила, что это стало для нее уроком.

Я сильно устала, денег хронически не хватает, постоянно платить за комнату, постоянный поиск работы. Вчера я буквально упала на детей. Я не хочу, чтобы их забрали другие люди. Я выставила на холод свою дочь, чтобы напомнить себе о том, что так быть не должно, - отметила она.

Ранее министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов прокомментировал этот инцидент. Он отметил, что сложно подобрать слова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dinara Satzhan (@dinarasatzhan)

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