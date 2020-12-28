Как запускать фейерверки, чтобы не получить штраф

Использовать пиротехнику можно в специально отведенных для этого местах.

Cтоит ли запускать салюты и петарды в Новогодние праздники? Прежде чем это сделать, хорошо подумайте, в некоторых случаях это может обернуться штрафом, передает zakon.kz.

За нарушение правил использования пиротехники казахстанцам грозят реальные штрафы.

Так, если соседи пожалуются на шум от салютов, запущенных после 22 часов в будние дни или после 23 часов в пятницу, субботу и воскресенье, то законодательством предусмотрен штраф за нарушение тишины.

Так, статья 437 Кодекса РК об административных правонарушениях за нарушение тишины предусматривает штраф в 5 МРП (13 890 тенге) для физических лиц, для субъектов малого предпринимательства 20 МРП.

Другая статья - 436 предусматривает наказание за громкие салюты и петарды в населенных пунктах.

Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, - влечет штраф в размере 20 МРП (55 560 тенге) с конфискацией пиротехнических изделий, - говорится в КОАП.

Как правило, в новогоднюю ночь на нарушение этих норм "закрывают глаза", но вот в другие дни вполне можно схлопотать штраф.

Ранее МЧС РК предупредило о правилах безопасности использований фейерверков и другой пиротехники.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на сертификат продукции и обязательно ознакомиться с правилами эксплуатации. Также стоит обратить внимание на срок ее хранения и реализации (если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя).

При этом пиротехнические изделия запрещено использовать:

- в помещениях и зданиях, а именно на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.

Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Производить запуск изделия с рук запрещено.

"Выполнение этих простых правил позволит вам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу", - отметили в МЧС.

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