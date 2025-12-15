Какие фейерверки можно запускать, а за какие накажут – разъяснение полиции
Согласно информации ведомства, в Казахстане использовать пиротехнику IV класса (мощные фейерверки) могут только юридические лица, у которых есть лицензия, выданная Министерством внутренних дел (МВД) РК.
Что нужно, чтобы провести фейерверк на массовом мероприятии:
- Получить разрешение от местной администрации.
- Согласовать мероприятие с полицией.
- Подать заявление не позже, чем за 10 рабочих дней до даты запуска.
- Подготовить и предоставить:
– технические характеристики фейерверков
– схему места, где будет запуск
– информацию о транспорте, на котором будут перевозить изделия
Обязанности организаторов фейерверка:
- Обеспечить безопасные условия для зрителей и персонала.
- Обеспечить надежное хранение и перевозку пиротехники.
- Согласовать меры охраны с полицией.
- Организовать охрану места запуска совместно с территориальными органами внутренних дел.
За нарушения предусмотрены штрафы:
- Статья 463 КоАП РК – если работаете без разрешения.
- Статья 483 КоАП РК – если нарушены правила хранения, учета, перевозки или применения пиротехники.
"Соблюдайте закон, чтобы праздник прошел безопасно!" – резюмировали в полиции.
Согласно информации из открытых источников, классы пиротехники определяют ее безопасность и доступность для широкой публики, всего их пять: I, II, III классы – бытовые, продаются свободно (хлопушки, бенгальские огни, петарды, фонтаны, салюты), имеют радиус опасной зоны до 30 метров; IV, V классы – профессиональные, требуют лицензии и навыков для запуска на городских мероприятиях, с большим радиусом поражения. Классификация основана на радиусе опасной зоны, отсутствии/наличии ударной волны и разлетающихся осколков.
В полиции Алматы также обратились к гостям и жителям города с напоминанием об имеющихся запретах по использованию пиротехники.