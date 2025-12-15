Какие фейерверки можно запускать, а за какие накажут – разъяснение полиции

Не всю пиротехнику в Казахстане могут использовать как и когда захотят. Есть ограничения, которые 15 декабря 2025 года разъяснили в Департаменте полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, в Казахстане использовать пиротехнику IV класса (мощные фейерверки) могут только юридические лица, у которых есть лицензия, выданная Министерством внутренних дел (МВД) РК.

Что нужно, чтобы провести фейерверк на массовом мероприятии:

Получить разрешение от местной администрации.

Согласовать мероприятие с полицией.

Подать заявление не позже, чем за 10 рабочих дней до даты запуска.

Подготовить и предоставить:

– технические характеристики фейерверков

– схему места, где будет запуск

– информацию о транспорте, на котором будут перевозить изделия

Обязанности организаторов фейерверка:

Обеспечить безопасные условия для зрителей и персонала.

Обеспечить надежное хранение и перевозку пиротехники.

Согласовать меры охраны с полицией.

Организовать охрану места запуска совместно с территориальными органами внутренних дел.

За нарушения предусмотрены штрафы:

Статья 463 КоАП РК – если работаете без разрешения.

Статья 483 КоАП РК – если нарушены правила хранения, учета, перевозки или применения пиротехники.

"Соблюдайте закон, чтобы праздник прошел безопасно!" – резюмировали в полиции.

Согласно информации из открытых источников, классы пиротехники определяют ее безопасность и доступность для широкой публики, всего их пять: I, II, III классы – бытовые, продаются свободно (хлопушки, бенгальские огни, петарды, фонтаны, салюты), имеют радиус опасной зоны до 30 метров; IV, V классы – профессиональные, требуют лицензии и навыков для запуска на городских мероприятиях, с большим радиусом поражения. Классификация основана на радиусе опасной зоны, отсутствии/наличии ударной волны и разлетающихся осколков.

В полиции Алматы также обратились к гостям и жителям города с напоминанием об имеющихся запретах по использованию пиротехники.