#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Общество

Какие фейерверки можно запускать, а за какие накажут – разъяснение полиции

пиротехника, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 17:10 Фото: pixabay
Не всю пиротехнику в Казахстане могут использовать как и когда захотят. Есть ограничения, которые 15 декабря 2025 года разъяснили в Департаменте полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, в Казахстане использовать пиротехнику IV класса (мощные фейерверки) могут только юридические лица, у которых есть лицензия, выданная Министерством внутренних дел (МВД) РК.

Что нужно, чтобы провести фейерверк на массовом мероприятии:

  • Получить разрешение от местной администрации.
  • Согласовать мероприятие с полицией.
  • Подать заявление не позже, чем за 10 рабочих дней до даты запуска.
  • Подготовить и предоставить:

– технические характеристики фейерверков

– схему места, где будет запуск

– информацию о транспорте, на котором будут перевозить изделия

Обязанности организаторов фейерверка:

  • Обеспечить безопасные условия для зрителей и персонала.
  • Обеспечить надежное хранение и перевозку пиротехники.
  • Согласовать меры охраны с полицией.
  • Организовать охрану места запуска совместно с территориальными органами внутренних дел.

За нарушения предусмотрены штрафы:

  • Статья 463 КоАП РК – если работаете без разрешения.
  • Статья 483 КоАП РК – если нарушены правила хранения, учета, перевозки или применения пиротехники.
"Соблюдайте закон, чтобы праздник прошел безопасно!" – резюмировали в полиции.

Согласно информации из открытых источников, классы пиротехники определяют ее безопасность и доступность для широкой публики, всего их пять: I, II, III классы – бытовые, продаются свободно (хлопушки, бенгальские огни, петарды, фонтаны, салюты), имеют радиус опасной зоны до 30 метров; IV, V классы – профессиональные, требуют лицензии и навыков для запуска на городских мероприятиях, с большим радиусом поражения. Классификация основана на радиусе опасной зоны, отсутствии/наличии ударной волны и разлетающихся осколков.

В полиции Алматы также обратились к гостям и жителям города с напоминанием об имеющихся запретах по использованию пиротехники.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Определение и изменение национальности ребенка: важное разъяснение для казахстанцев
18:00, Сегодня
Определение и изменение национальности ребенка: важное разъяснение для казахстанцев
Стендап-блогер арестован на 5 суток в Семее: названа причина
12:01, 02 декабря 2025
Стендап-блогер арестован на 5 суток в Семее: названа причина
Казахстанцам напомнили про сервис, через который можно быстро сообщить в полицию о нарушениях ПДД
10:25, 31 октября 2025
Казахстанцам напомнили про сервис, через который можно быстро сообщить в полицию о нарушениях ПДД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: