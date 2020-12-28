Пластические операции смогут делать казахстанцы на деньги из ЕНПФ

Также можно будет получить офтальмологические и стоматологические услуги.

Исполняющая обязанности руководителя‌ ‌Департамента‌ ‌организационной‌ медицинской‌ ‌помощи‌ ‌Министерства здравоохранения‌‌ ‌Гульнара Сарсенбаева рассказала, какие медицинские услуги казахстанцы смогут получить на досрочно снятые пенсионные накопления, передает корреспондент zakon.kz.

Мы говорили об орфанных заболеваниях - это редкие заболевание, к примеру, буллезный эпидермолиз, дети-бабочки. Так, можно будет получить лекарство, зарегистрированное в другой стране, при наличии разрешения на получение препарата. Согласно кодексу есть норма, предусматривающая разовый ввоз незарегистрированных препаратов, но необходимых для лечения редких заболеваний. Либо на получение медицинской помощи, проведение диагностических исследований, которых нет в Казахстане, - сообщила Гульнара Сарсенбаева‌ на брифинге в СЦК.

По ее словам, также можно будет получить офтальмологические, стоматологические услуги - протезирование, терапевтическое лечение.

Следующий перечень - реконструктивное восстановительное лечение. Это пластические операции с целью коррекции послеоперационных рубцов, врожденных пороков. Либо человек получил ожоги и эстетически ему нужно провести операцию. Либо после онкологических заболеваний. В таких случаях выделяются деньги, - добавила она.

Снять свои пенсионные накопления казахстанцы смогут уже с 1 января 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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