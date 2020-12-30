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Передвижения агентов ФСБ, следивших за Навальным, появятся в открытом доступе

Христо Грозев пообещал опубликовать их в ближайшие 48 часов.

Фото : DW30 декабря 2020, 06:49

Соавтор расследования об отравлении Навального Христо Грозев пообещал до конца 2020 года обнародовать все известные ему данные о передвижениях сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению оппозиционного политика, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Один из авторов резонансного расследования об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, журналист портала Bellingcat Христо Грозев пообещал обнародовать всю имеющуюся у расследователей информацию о перемещениях сотрудников ФСБ, которые, по данным Bellingcat, следили за Навальным. Об этом Грозев заявил во время онлайн-беседы с журналистом Александром Плющевым вечером во вторник, 29 декабря.

Грозев уточнил, что информация о поездках предполагаемых агентов российских спецслужб, ставших фигурантами расследования Bellingcat, будет обнародована еще конца 2020 года, то есть в ближайшие два дня.

В ходе беседы Александр Плющев высказал мнение, что о перемещениях сотрудников ФСБ, предположительно связанных с отравлением Алексея Навального, Bellingcat теперь знает "даже больше, чем это требовалось для расследования", и предложил эти сведения опубликовать, если есть уверенность, что эти люди причастны к покушению на оппозиционера. Грозев ответил, что "принимает этот вызов".

Мы полностью опубликуем их передвижения до конца этого года. И все СМИ, и все гражданские журналисты смогут тоже заниматься этим расследованием, - заявил он.

Расследование Bellingcat об отравлении Навального
Расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК, было опубликовано 14 декабря. В нем говорилось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет.


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