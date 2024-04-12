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Израиль готовится к атаке со стороны Ирана

Израиль готовится к атаке со стороны Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 06:54 Фото: Shutterstock
Израильская армия готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу страны уже в ближайшие 24-48 часов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Wall Street Journal, Израиль готовится, но Тегеран еще не принял точного решения.

Однако, как сообщали ранее, Иран обязательно ответит на атаку Израиля ограниченным образом.

При этом сообщалось, что США и Израиль привели свои Вооруженные силы в состояние повышенной готовности.

10 апреля стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом подтвердил готовность Вашингтона оказывать поддержку еврейскому государству на фоне угроз со стороны Ирана.

9 апреля арабское издание Elaph со ссылкой на западный источник из служб безопасности сообщило, что Израиль готовит операцию по атаке Ирана, если Тегеран каким-либо образом ответит на атаку по консульству в центре Дамаска.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров.

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