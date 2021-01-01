Вступило в силу право казахстанцев использовать пенсионные для покупки жилья

Социальное благополучие граждан – приоритет для государства и он неразрывно связан, прежде всего, с жилищным вопросом, - Касым-Жомарт Токаев.

700 тысяч казахстанцев теперь смогут использовать пенсионные накопления для покупки жилья, сообщает zakon.kz.

Во время ежегодного Послания народу страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что социальное благополучие граждан – приоритет для государства и он неразрывно связан, прежде всего, с жилищным вопросом.

Он напомнил, что в рамках своего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений.

Это особенно актуально сейчас. Но уже в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретения жилья, лечения или для передачи в управления финансовым компаниям. Поручаю Правительству совместно с Нацбанком до конца текущего года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу, - сказал Токаев.

Данная реформа, по его словам, станет также действенным инструментом обеления трудовых отношений.

Граждане с доходами недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов будет оказываться эффективная социальная поддержка, - заключил Президент РК.

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