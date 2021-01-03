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Когда начнется сбор отпечатков пальцев казахстацев?

Дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена.

Фото : Pixabay3 января 2021, 14:56

Дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в МВД РК, передает zakon.kz.

Перенос связан с эпидемиологической обстановкой в стране и мире.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и прогнозами по развитию эпидемиологической ситуации, вызванной COVID – 19, дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены в Закон "О дактилоскопической и геномной регистрации" – сообщили в пресс-службе МВД.

Дактилоскопическая информация – это биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, позволяющие установить его личность и персональные данные. Электронный код папиллярных узоров будет содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан РК.

Как пояснили в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков и уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют.

Кроме того, согласно закону, дактилоскопическая информация относится к персональным данным ограниченного доступа.

Для защиты от неправомерного доступа право доступа к информации по идентификатору будет только у администратора базы по санкционированному запросу.


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