Российское шоу-пародия заняло первые строчки в итальянском YouTube

Новогодний выпуск, пародирующий итальянские эстрадные шоу 80-х, набрал почти 4 миллиона просмотров за три дня и подавляющее количество зрителей – итальянцы, а не россияне, на которых программа была рассчитана.

Прошедшее 30 декабря на Первом канале шоу Ciao, 2020! ("До свидания, 2020!") сделанное командой "Вечернего Урагнта" вызвало немалый интерес у не только у россиян, но еще и у итальянцев, сообщает zakon.kz.

Новогодний выпуск, пародирующий итальянские эстрадные шоу 80-х, набрал почти 4 миллиона просмотров за три дня и подавляющее количество зрителей – итальянцы, а не россияне, на которых программа была рассчитана.

Шоу полностью оформили на итальянский манер. Названия всех групп и имена артистов были изменены. Так, ведущий Иван Ургант стал Giovanni Urganti, комик Гарик Харламов — Enrico Carlacci, певица Ольга Бузова — Ornella Buzzi, а музыкант Иван Дорн — Giovanni Dorni. Также участие в шоу приняли рэпер Niletto, певица Клава Кока, Ольга Бузова, Егор Крид, Николай Басков, Данила Милохин, Little Big и другие звезды.

Как рассказал Иван Ургант в интервью ТАСС, о программе, где российские исполнители спели свои песни, переведенные на итальянский язык, написали крупнейшие издания Италии — Corriere della Sera, La Stampa и La Repubblica. Ургант признался, что ему такое внимание весьма льстит.

Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы, - признался Ургант. - Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Так я понял, что эта вещь происходит и без моего участия, - сказал российский шоумен.

Итальянская пресса назвала происходящее на протяжении почти часа "гипертрэшем":

Смесь цветов в духе времени сорокалетней давности, использование словесного запаса, которого нет даже в "Рокки-4", эпохальный хор ряженых в париках, очках, с невероятным макияжем, наклеенными усами - все создает невероятную атмосферу, - пишет Il Fatto Quotidiano.

Впрочем, шоу понравилось не всем итальянцам. В комментариях к опубликованному на Facebook видео началась ругань, поскольку многие увидели в программе очень жесткую сатиру, которая показывает Италию с плохой стороны. Ресурс цитирует несколько негативных комментариев.

Надо сказать, что они хорошо представили убожество и печаль нашей страны, — считает Марко Мелани.

Они хорошо справились. Мы все этого заслуживаем. И все благодаря журналистам и этому политическому классу, — высказал мнение Маттия Дженнари.

Напоследок стоит отметить, что на данный момент шоу "Ciao, 2020!" Стоит на 37 месте в трендах российского YouTube, а в итальянском - на четвертом!

Сам Ургант уверен, что причина успеха шоу в том, что оно делалось с большой любовью к Италии.

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